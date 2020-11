Obrana chce na nákupy 25 miliard, podporu nemá

Letos armáda hospodaří se 72 miliardami. Příští rok by měla získat o 13 miliard víc, tedy zmíněných 85 miliard. Podle rozpočtového výhledu vlády by mělo ministerstvo obrany v roce 2022 mít rozpočet 95 a o rok později 101 miliard korun.

Šéf SPD Tomio Okamura odmítá vyzbrojovací projekty kvůli tomu, že ze zakázek nebudou mít nic české firmy. „V této situaci vláda sype desítky miliard do cizích ekonomik, a to ani nemluvím o těch 15 miliardách na zastaralé americké vrtulníky,“ řekl Okamura.

Podle rozpočtu ministerstva obrany by na investice mělo jít příští rok 25 miliard korun. Rozpočet už počítá s první splátkou 4,2 miliardy za 210 bojových vozidel pěchoty nebo s další splátkou za vrtulníky – 2,8 miliardy.

Metnar rozpočet hájí s tím, že desetimiliardový škrt by další modernizaci armády zastavil. „Byl by to konec rozvoje na daný rok, protože z těch 25 miliard máme 15 miliard již pod smlouvami,“ řekl Metnar.