Obchody se už chystají na otevření

„Na otevírání obchodů je v zásadě jasná shoda,“ sdělil v úterý Právu Havlíček po jednání se šéfy opozičních stran.

Podle Havlíčka rozvolnění není jen otázka podnikatelská nebo zákaznická, ale má do značné míry i psychologický efekt. „Ukazujeme světlo na konci tunelu, schopnost dohody napříč politickými stranami a také to, že věříme jak provozovatelům, tak nakupujícím, že pravidla budeme dodržovat a že to zvládneme,“ poznamenal ministr.

Pro otevření jsou i Piráti. „Nebylo ukázáno, že by z pohledu nebezpečí nákazy bylo problematičtější mít otevřený maloobchod a oproti tomu mít otevřené velké nákupní řetězce. Člověk, co má elektro, kde se mu za den otočí padesát lidí, si to dokáže pohlídat lépe než supermarket, který navštíví tisíce lidí denně,“ řekl Právu předseda pirátů Ivan Bartoš.

Prodavači s respirátory

Podotkl také, že spíše než nátlak hejtmanů, s nimiž se kabinet dohodl na prodloužení nouzového stavu, přiměl vládu k obratu očekávaný verdikt Ústavního soudu v otázce diskriminace maloobchodu vůči velkým prodejním řetězcům.

Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom ještě o víkendu vylučoval, že by v dohledné době mělo dojít k nějakému rozvolňování. Šéf koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček zase Právu řekl, že obchody zůstanou ještě dva týdny zavřené.

V úterý doplnil, že epidemická situace je špatná a on by otevíral prodejny jen s velkým sebezapřením, pokud by počty pacientů na JIP stagnovaly.

Havlíček se v úterý ráno účastnil jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, kde se podle něj dohodly podmínky, za jakých by se obchody otevřely. Personál obchodů bude muset nosit respirátory třídy FFP2, platit by měl podle Havlíčka i specifický režim front, za který bude zodpovědný provozovatel prodejny.

Obchodníci se budou muset i nadále řídit limitem jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních plochy a musí zajistit dodržování dvoumetrových odstupů. Obchodní centra budou mít za úkol o opatřeních pravidelně informovat. Mohlo by v nich fungovat i zázemí pro prodej respirátorů.

Pro zákazníky nebudou respirátory povinné, Havlíček ale chce lidi k jejich nošení motivovat tím, že budou snadno dostupné.

Ministr předpokládá, že obchodníci je například budou dávat zdarma k nákupu, někde by je mohli nabízet už při vstupu.

V obchodních centrech se podle Havlíčka počítá s tím, že ve stravovacích zónách si lidé budou moci jídlo objednat jen s sebou a zůstane vypnutá wi-fi, aby se návštěvníci v prostorách zbytečně nezdržovali.

Kompenzace v pondělí

Společnost Knihy Dobrovský podle svého marketingového ředitele Adama Pýchy povinnost FFP2 respirátorů považuje za splnitelnou, byť to představuje další nemalý náklad. Obuvnická firma Baťa respirátory FFP2 pro své pracovníky už také objednala.

Stále se jedná o novém modelu kompenzací, v němž by měli podnikatelé nově dostat 500 korun za den za každého zaměstnance, pokud jim prokazatelně poklesly tržby alespoň o 50 procent. Havlíček chce srovnávat tržby v posledních čtvrtletích loni a předloni. Peníze by se vyplácely zpětně od 1. února.