NKÚ: Stát ani po letech neví, jak Česku pomohly investiční pobídky

Jak Česku pomohly investiční pobídky, stát ani po letech neví. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Od roku 2000, kdy byl na ně schválen speciální zákon, do září 2020 přislíbilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 955 pobídek. Do konce roku 2019 příjemci vyčerpali přes 75 miliard korun.