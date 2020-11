Nižší daň z příjmu pouze na dva roky? Kdoví

„Určitě to nebude jen na dva roky, v návrhu to není,“ zněly opakovaně skeptické hlasy politiků z různých stran. Babiš totiž lhůtu zmínil pouze v důvodové zprávě ke svému návrhu, o pevné zakotvení limitu dvou let do daňového balíčku neusiloval.

Odmítnutí Onderkova návrhu důrazně prosazovala Schillerová. Označila ho za krajně nebezpečný a ptala se, co nastane, kdyby se za dva roky nepodařilo najít dohodu, jak dál. „Kolegové říkají, že se do té doby něco schválí. To je výborné. A co když ne? Tak po tomto datu bude bod nula. Daně budou nula, a to si myslím asi nechceme,“ varovala Schillerová.