Nic si nenalhávejte, říká EU Britům

„Rád bych využil této příležitosti a objasnil určitým lidem v Británii, kteří mají úřední moc, že by si neměli nic nalhávat: ve finančních službách nebude obecná otevřená rovnocennost. Nebudou jednání o finančních službách jako taková,“ zdůraznil podle listu The Independent v úterý Michel Barnier, hlavní unijní vyjednavač.

Britská stanoviska pro jednání s EU odhalila v pondělí fotografie příslušného dokumentu, pořízená na velkou dálku. O uznání „trvalé rovnocennosti“ pravidel pro finanční sektor chce při jednání s EU usilovat britský ministr financí Sajid Javid. Byla by to dlouhodobá záruka, že britské peněžní instituce budou moci volně působit na unijním trhu.

Pravidly Evropské unie se řídit nebudeme, vzkázal do Bruselu Johnson

Jon Cunliffe, zástupce ředitele britské centrální banky, vzkázal podle listu The Daily Telegraph do Bruselu, že finanční sektor v Londýně „je pro Unii důležitý“. „Je to velké finanční centrum, kde se Unie setkává se zbytkem světa,“ tvrdil. Ostrované hlásají, že Londýn má ve finančnictví „přirozenou konkurenční výhodu“, kterou Unie nedokáže nahradit.