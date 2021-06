Neočkovaní zaměstnanci a klienti budou mít zákaz vstupu do budov Morgan Stanley

Zaměstnanci a klienti americké investiční banky Morgan Stanley, kteří se odmítli očkovat, budou mít od 12. července zákaz vstupu do všech budov společnosti v New Yorku a Westchesteru. Informoval o tom server listu Financial Times s odvoláním na interní sdělení zaměstnancům společnosti.