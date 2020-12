Neničte hotely a hospody, vyzývá krkonošská petice

„Navrhli jsme osmdesát procent loňské tržby, na což bychom zřejmě přistoupili za cenu, že se vzdáme zisku. Zachránilo by to podnikatele, co už pomalu nemají na topení. Na druhé straně nevím, kde by na to stát vzal,“ prohlásila Sovová, která Luční boudu provozuje možná čtvrt století.