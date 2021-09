Nemůžeme Turów zavřít, prohlásil polský prezident

Polsko nemůže uzavřít hnědouhelný důl Turów, a kdyby to udělalo, přišlo by o sedm procent energetického trhu a muselo by kupovat elektřinu z Německa. Uvedl to v pátek polský prezident Andrzej Duda v televizi TVN. Podle prezidenta nelze elektřinu z elektrárny zásobované uhlím z Turówa „žádným způsobem” nahradit. Hlava státu současně vyzvala k dialogu s Českem.