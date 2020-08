Německo přispěje na nákup elektromobilů až 40 procent ceny. Zájem je rekordní

Od začátku roku do konce července se sešlo 69 606 žádostí o státní příspěvek na nákup elektromobilu. To představuje meziroční nárůst o 79 procent.

Vlastní prémii na nákup elektromobilu Berlín od července do konce roku 2021 navýšil z až 3000 na až 6000 eur (přes 160 tisíc korun), další až 3000 eur (80 470 korun) navrch Němcům přispěje ještě výrobce. Tato částka se nemění.

Podle ceníku portálu Energieheld.de nejlevnější model elektrického automobilu vychází na 21 800 eur (571 923 korun). U elektromobilů s cenou do 40 tisíc eur přitom kupec dostane právě nejvyšší možný příspěvek, ve výší 6000 od státu a 3000 od výrobce. Celkem tedy 9000 eur, což u zmíněného nejlevnějšího modelu představuje více než 41 procent ceny.

Při nákupu vozů, které stojí 40 až 65 tisíc eur, se lze přihlásit o příspěvek ve výši 5000 eur od státu a 2500 eur od výrobce, celkem tedy 7500 eur. Státního příspěvku se dočká i zájemce o nejznámější značku elektromobilu, legendární Tesly. U Modelu 3 s katalogovou cenou 54 800 (1,44 milionu korun) by se kupující ještě vešel do limitu a příspěvek od státu a výrobce by mu pokryl necelých 14 procent ceny.