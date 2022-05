Nejvyšší správní soud zamítl předběžné opatření pro Chvaletice

Krajský úřad v Pardubicích proto nyní pokračuje v přípravě změny integrovaného povolení pro elektrárnu, která by po jejím vydání měla dodržovat všechny emisní limity platné od srpna 2021 bez výjimky. Do té doby platí původní integrované povolení, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu v Pardubicích Martin Vlasák.

Elektrárna původně získala výjimku z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku na dobu šesti let. Soud ji zrušil a v rozhodnutí uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let. Elektrárna proti rozsudku podala kasační stížnost, Nejvyšší správní soud o ní zatím nerozhodl.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou modernizaci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, vloni v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.