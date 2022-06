Největší stávka za třicet let ochromila železnici v Británii

Šéf společnosti Network Rail, která vlastní britskou železniční síť, doporučil lidem cestovat vlakem pouze v nutných případech. Podle ministra dopravy Granta Shappse bude v průběhu stávkových dnů (úterý, čtvrtek a sobota) v provozu pětina linek. Stávky se zaměřují na velká populační centra a důležité přepravní linky.

Stanice Preston v Británii v době stávky železničárů. Foto: Jason Cairnduff, Reuters

Protestní stávku svolala odborová organizace RMT (Svaz britských železničních, námořních a dopravních odborů). Ještě minulý týden pokračovala jednání mezi RMT a vlastníkem a provozovatelem železnic Network Rail, ovšem bez úspěchu.

„Je jasné, že vláda toryů, která odsekla čtyři miliardy liber z financování národní železnice a dopravy v Londýně, nyní aktivně zamezila urovnání tohoto sporu,“ uvedl Mick Lynch, generální tajemník RMT v oznámení připravované stávky. Železniční společnosti podle něj navrhovaly mzdy, které neodpovídají míře inflace, a avizovaly propouštění tisíce zaměstnanců.

Sedm vs. dvě procenta

RMT mimo jiné požadovala navýšení mezd alespoň o sedm procent, železniční společnosti by přistoupily jen na dvě procenta. V případě, že by pracovníci přijali propouštění a chystané změny pracovních podmínek, by se mzdy mohly zvýšit o tři procenta.

Andrew Haines, šéf společnosti Network Rail, pro BBC řekl, že se snažili stávce zabránit, rok a půl dlouhé jednání s RMT ale řešení nepřineslo.

Network Rail a vláda argumentuje ztrátami způsobenými pandemií koronaviru. Požadavky odborů podle nich kvůli ztrátám není možné splnit. V rámci modernizačního programu se počítá i s možným navýšením pracovní doby.

Odboráři naproti tomu chtějí uznání pro pracovníky železnic, kteří v době pandemie pomohli zemi udržet v pohybu. Tvrdí, že chtějí pouze chránit existující pracovní podmínky a zmírnit snížení reálných mezd v důsledku inflace.

Pracovníci železnice stávkují před stanicí Preston během prvního dne celostátní stávky železničářů. Požadují zvýšení mezd a zamezení propouštění. Foto: Jason Cairnduff, Reuters

Ministr dopravy Grant Shapps označil stávku za „trik“ a vyloučil účast vlády na jednáních. Podle něj by to situaci jen zhoršilo. „Toto je trik odborů a labouristické strany, na který jste obávám se všichni naletěli,“ cituje The Guardian Shappse.

Johnson vyzval k sebekázni

Premiér Spojeného království Boris Johnson reagoval na stávku plánem na dočasné nahrazení stávkujících agenturními pracovníky. Odbory to označily za „nebezpečné, neproveditelné a potenciálně v rozporu s mezinárodním právem“. Podle Johnsona jsou požadavky odborů na mzdy příliš velké. Dodal, že by pracovníci ve veřejném sektoru měli projevit disciplínu a sebekázeň, aby zamezili prohlubování inflace.

V úterý po jednání kabinetu Johnson prohlásil, že reformy železnic v rámci kritizovaného modernizačního programu jsou nutné. „Musíme se s odborovými barony posadit a ujednat to. Obávám se, a to říkám za celou zemi, že to musíme vydržet až do konce,“ řekl Johnson agentuře AP. Reformy jsou podle něj v zájmu cestujících a bez nich budou dopravní společnosti čelit finančnímu tlaku.

Stávka přichází v době chaotické situace na britských letištích, kdy se kvůli nedostatku personálu zpožďuje mnoho letů a některé jsou na poslední chvíli rušeny.