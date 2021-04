Nejbohatší muž světa Bezos podpořil zvýšení daní pro firmy v USA

„Podporujeme snahu Bidenovy administrativy prosadit odvážné investice do americké infrastruktury,” uvedl Bezos v prohlášení. „Podporujeme zvýšení korporátní daně,” napsal dále.

Jak demokraté, tak republikáni v minulosti podle něj dlouhodobě investice do infrastruktury podporovali, je tedy na čase, aby teď tento cíl společně realizovali.

„Uznáváme, že tato investice bude vyžadovat ústupky všech stran, jak v tom, co do ní bude zahrnuto, tak v tom, jakým způsobem se za to zaplatí,” dodal.