Neckermann ruší všechny lety, týká se to pěti stovek českých klientů

Česká cestovní kancelář Neckermann, která je dcerou zkrachovalé společnosti Thomas Cook, ruší veškeré plánované odlety od 26. září do 6. října letošního roku. Týká se to pěti stovek klientů. V pátek to uvedl mluvčí cestovní kanceláře Jan Šrámek. V zahraničí se v tuto chvíli nachází zhruba 800 českých klientů Neckermanna.