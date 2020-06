Nárok na odškodné od Volkswagenu? Čeští právníci hodnotí šance rozdílně

Německý důchodce Herbert Gilbert si v roce 2014 koupil použitý Volkswagen Sharan. O rok později vyšlo najevo, že řada modelů koncernu Volks­wagen má upravený software, který na testech ukazuje nižší emise oxidů dusíku, avšak v provozu jsou emise vyšší. Gilbert tvrdí, že kdyby to věděl, nikdy by si auto nekoupil. Po řadě neúspěchů u soudu mu dal nejvyšší soud za pravdu a přiznal mu kompenzace.

Německá agentura DPA k tomu poznamenala, že to posiluje pozici zákazníků. Podle mediál­ního zástupce VW v ČR Jana Klímy se to ale českých klientů netýká. „Každá národní juris­dikce je svébytná a rozsudek Spolkového soudního dvora nemá přímý dopad na případy mimo Německo,“ prohlásil Klíma.

Pohledy právníků na to se liší. „Německý soud rozhodl o odškodnění na základě ustanovení, které přiznává náhradu škody v případě úmyslného porušení dobrých mravů. Německé právo ale v ČR aplikovat nelze,“ tvrdí pražská advokátka Kateřina Turnhöfer. Podle ní tuzemské soudy porušení dobrých mravů přiznávají jen ve výjimečných situacích, kdy by škůdce jednal s jediným cílem, a to poškodit jiné osoby.