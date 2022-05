Na Ukrajině uvázlo kvůli blokádě téměř 25 milionů tun obilí

„Je to téměř groteskní situace, kterou v tuto chvíli pozorujeme na Ukrajině s téměř 25 miliony tun obilí, které by se dalo vyvézt, ale které nemůže opustit zemi jen kvůli nedostatečné infrastruktuře a blokádě přístavů," řekl zástupce ředitele FAO Josef Schmidhuber.

Dodal, že plná sila by mohla mít za následek nedostatek místa ve skladech během příští sklizně v červenci a srpnu. Obavy podle něj vzbuzují i zprávy, že v bojích na Ukrajině byly některé sklady obilí zničeny.

Od té doby, co Moskva koncem února zahájila to, co nazývá "zvláštní vojenskou operací“, je Ukrajina nucena vyvážet obilí už ne přes moře, ale vlakem přes západní hranici nebo ze svých malých říčních přístavů na Dunaji.