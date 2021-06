Na světě poprvé za 20 let přibylo pracujících dětí, je jich 160 milionů

„Tyto nové odhady by nás měly vyburcovat. Nemůžeme jen nečinně přihlížet, když je ohrožena další generace dětí,” uvedl šéf ILO Guy Ryder.

Obrovskou výzvu bude v blízké budoucnosti představovat dopad pandemie covidu-19. Zpráva odhaduje, že kvůli ekonomickým potížím zřejmě do konce roku 2022 bude muset začít pracovat dalších devět milionů dětí. Pokud by ale státy šetřily na sociální podpoře chudým rodinám, mohlo by pracujících dětí v nejhorším případě přibýt i 46 milionů. Navíc se budou zhoršovat podmínky pro ty děti, které už si musejí v továrnách či na polích vydělávat nyní.