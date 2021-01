Na restaurace už nebude dohlížet hygiena, ale SZPI, schválila Sněmovna

Blatný řekl mimo jiné, že krajské hygienické stanice se zabývají posuzováním rizik přímo při přípravě pokrmů. Upozorňoval na to, že epidemie z jídla jsou spojovány s poskytováním stravovacím služeb, a nikoli s výrobou potravin. Pozměňovací návrh by podle Blatného znamenal nižší ochranu veřejného zdraví před nákazami z jídla, kde je zdrojem nákazy člověk, a ne potravina. Ztížilo by to navíc přijímání protiepidemických opatření.