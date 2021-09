Na dluhovou brzdu narazíme o dva až tři roky později, než se čekalo

Česká republika by při aktuálním vývoji ekonomiky a plánech ministerstva financí ohledně konsolidace veřejných financí dosáhla tzv. dluhové brzdy později než v roce 2024, a to zhruba o dva až tři roky. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu veřejných financí, kterou ve čtvrtek zveřejnila Národní rozpočtová rada (NRR).