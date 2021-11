Na Bohemia Energy se chystá žaloba. Hlásí se tisíce lidí

Pád dodavatele energií Bohemia Energy (BE), který měl 900 tisíc zákazníků, bude mít nejspíš soudní dohru. Bývalí klienti se proti této společnosti bouří. Hodlají ji žalovat a mohli by mít naději na odškodnění. Soud by teoreticky mohl spojit soudní řízení v jedno. Šlo by tak de facto o „hromadnou žalobu“, která oficiálně v Česku neexistuje.