Místo námluv soud. Symboly luxusu si nově jdou po krku

Dohoda z loňska tak skončila u soudu. Nejprve zažalovala Tiffany svého uchazeče za to, že ji nedodržel. Francouzský vlastník desítek proslulých značek jako Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior či Bulgari nyní kontruje a snaží se soud přesvědčit, že vedení Tiffany se za pandemie chovalo nezodpovědně a zásadně znejistilo perspektivy firmy do budoucna.

Na žalobu LVMH miliardáře Bernarda Arnaulta, podanou minulé pondělí u soudu v Delawaru, upozornil list The Financial Times (FT). Koncern, který chtěl klenotnictví proslavené Audrey Hepburnovou ve filmu Snídaně u Tiffanyho podle stejnojmenné novely Trumana Capoteho původně koupit za 16,6 miliardy dolarů (387 mld. Kč), se podle zákulisních zpráv několik měsíců snažil cenu snížit. To se nepovedlo a teď na Tiffany nenechá suchou nit.