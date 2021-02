Ministři: Omezující opatření u obchodů upravíme, řešení se najde

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) však maloobchod zůstane zavřený. „Teď to analyzujeme, ale v rychlosti to vnímám tak, že v tuto chvíli je nález Ústavního soudu spíše zhodnocení něčeho, co už bylo stejně mezitím změněno. Je to výzva k tomu, aby opatření do budoucna byla dostatečně zdůvodněná,“ řekl v pondělí Právu Havlíček.