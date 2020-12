Ministerstvo financí připravuje rozpočtové provizorium

Upozornila, že v rámci provizoria není možné upravovat tarifní tabulky platů státních zaměstnanců, slíbené zvýšení platů učitelů o devět procent by se tak nekonalo a platy by zůstaly na hodnotách z roku 2020.

V Česku by to nebylo poprvé, co by se takto hospodařilo. Podle provizoria se jelo už v roce 1999 a 2000 v době menšinové vlády Miloše Zemana. Tehdy se také nestihl rozpočet schválit, a než se tak stalo, hospodařila země podle provizoria.