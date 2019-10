Malí živnostníci by mohli platit paušální daň 5500 korun měsíčně

Pro rok 2021, kdy by novinka měla začít platit, by do zdravotního pojištění mělo z celkové částky jít zhruba 2500 korun, na daň sto korun a zbytek by měl směřovat do sociálního pojištění, vypočítala Schillerová na dotaz ČTK. Znovu se koaliční partneři k návrhu vrátí za týden, v pondělí by pak chtěla Schillerová návrh zkompletovat na jednání s partnery.