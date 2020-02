Kvůli rostoucím cenám budou odbory chtít do smluv inflační doložky

Odbory kvůli vývoji inflace přehodnotí své požadavky na růst mezd. Pro letošek chtějí odboráři růst mezd o šest až sedm procent, nově budou chtít do kolektivních smluv zapracovat takzvané inflační doložky. Mzdy by se tak odvíjely navíc i podle inflace. V České televizi to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.