Krůty a brojlery likvidují ve Slepoticích oxidem uhelnatým

„Farma bude v noci zaplynována smrtícím oxidem uhelnatým a ráno hasiči spolu se zaměstnanci firmy budou drůbež nakládat. Následně pracovníci Krajské veterinární správy zajistí převoz usmrcené drůbeže do kafilerie,” uvedla ještě před zásahem mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Farma s ptačí chřipkou nechala v noci branku do areálu dokořán Ekonomika

Pracovníci firmy Moras v pondělí dezinfikovali vjezdy do areálů firmy v Moravanech alespoň vápnem.

V halách jsou ve Slepoticích brojleři a krůty. Stav moderních hal umožňuje jejich usmrcení zaplynováním objektů. Poté je hasiči přenášejí bagry do kontejnerů, které následně míří do kafilerií. Hmotnost likvidované drůbeže ve Slepoticích veterináři odhadují na 400 tun.

Předseda představenstva firmy Moras Zdeněk Barták odhadl škodu přímo na drůbeži, která by měla jít na porážku, do deseti milionů korun. Další škoda vznikne odstavením provozu zhruba na měsíc. Část by společnosti mělo uhradit pojištění, další část kompenzace od státu.