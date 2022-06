Koruna po jmenování nových členů rady ČNB mírně posílila

"Zeman dnes při jmenování tří nových členů bankovní rady ČNB zvolil v jistém smyslu kontinuitu," míní obchodní ředitel společnosti Ebury pro ČR a SR Tomáš Kudla. Do budoucna by rada ČNB mohla podle něj měnit rétoriku na holubičí, tedy proti zvyšování úrokových sazeb.

Zamrazilová by se podle Hájka mohla přidat na stranu nového guvernéra Aleše Michla a zaujmout holubičí postoj proti dalšímu zvyšování sazeb. "To je možná až příliš agresivní, což by mohla Zamrazilová potvrdit hlasováním pro postupnou stabilizaci. Vyšší sazby totiž zdražují naakumulovaný státní dluh, proti čemuž jako předsedkyně Národní rozpočtové rady tolik bojovala," řekl.