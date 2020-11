Konec Sportky? Bělobrádek chce zavést 55procentní daň na loterie

Společnost Sazka, která v Česku provozuje loterii Sportka, varuje, že by pro ni Bělobrádkův návrh byl v případě schválení likvidační. Musela by omezit Sportku a zastavit prodej stíracích losů. O práci by tak podle ní přišly tisíce trafikantů, u nichž lidé sází na terminálech Sazky.

Bělobrádek v návrhu poukazuje, že zvýšení daně by přineslo rozpočtu 1,3 miliardy korun ročně navíc. To Sazka odmítá. Tvrdí, že v příštím roce by v důsledku poklesu příjmů odvody firmy naopak o třetinu klesly a stát by tím o více než miliardu korun přišel.