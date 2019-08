Kamiony nebudou smět na dálnici téměř celou neděli, shodli se ministři

„Jsme jedinou zemí v Evropě, která povoluje jízdu kamionů v neděli do 13 hodin. Shodli jsme se, že bychom upravili tyto podmínky. Kamiony by nově nejezdily od nedělní půlnoci až do 22 hodin. Umožněn by byl ale dojezd kamionu do jejich (řidičova) bydliště,“ komentoval změny Babiš.