I příští rok má být schodek rozpočtu 300 miliard

Do konce prázdnin poté MF zpracuje návrh zákona o státním rozpočtu a střednědobého výhledu a předloží je na jednání vlády. Do Sněmovny pak návrh rozpočtu na příští rok musí kabinet poslat do konce září. Výsledná výše finálně navrženého rozpočtového schodku se do té doby může významně změnit.