Hospody nuceně zavřely v deset večer. Čekají ztráty

Pořádně rozzlobený z těchto změn je Luboš Kastner, který vlastní šest restaurací, z toho pět v Plzni a jednu v Praze. „Vláda se nepoučila. Dopadne to jako loni, kdy se lidé v deset seberou a budou ve skupinkách postávat před podniky. A my zase budeme za lotry. To mě mrzí a zároveň rozčiluje,“ řekl.