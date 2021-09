Hospodářská komora proti Maláčové: Zneužila inspektory pro volební kampaň

„Pokud docházelo k výraznému porušování zákoníku práce či dalších pracovněprávních předpisů, jak je od počátku této aktivity naznačováno, jistě se tak nezačalo dít v posledních třech měsících, a pokud by nešlo pouze o politické divadlo, řešila by paní ministryně tento problém se zaměstnavateli již několik let. To se však nedělo,“ upozornil Dlouhý na fakt, že Maláčová stojí v čele resortu celé čtyřleté volební období.