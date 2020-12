Hodnota Airbnb by mohla být až 760 miliard

Americký provozovatel ubytovací platformy Airbnb chce na burze z primární nabídky získat 2,6 miliardy dolarů (57 miliard korun). To by odpovídalo tržnímu ohodnocení firmy na 34,8 miliardy USD (760 miliard korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na aktualizovanou žádost pro regulátora. Na burzu chce firma vstoupit 10. prosince.