Hlavně z fondu obnovy EU čerpejte rychle a účelně, vzkazují vládě ekonomové

„Schválení je pro tuzemskou ekonomiku pozitivní zpráva, jelikož celková výše prostředků směřujících do ČR bude oproti původním návrhům vyšší,“ řekl Právu ekonom ING Jakub Seidler. Podle jeho propočtů podpora ze samotného fondu obnovy přesáhne 11 procent českého HDP, což je již významná částka, i když bude čerpána v rozmezí několika let a nejde využít zcela libovolně.

„Klíčové je, že je připraven společný plán na restart zemí EU po covidu-19. Společný postup je mnohonásobně lepší než nekoordinovaná opatření, která zvýhodňují firmy z jedné země před druhými,“ soudí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Český stát i firmy ale podle ní nyní musí připravit životaschopné a smysluplné projekty. Ekonomka upozornila, že Česko bohužel nemá dobrou pověst, co se týká čerpání dotací.

Tuzemská ekonomika podle Horské potřebuje zainvestovat nejen do infrastruktury, ale i do moderní struktury ekonomiky, vzdělání, digitalizace a nových technologií. „Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku bude velmi drahý. Pokud nebudeme schopni využít maximum nabízené pomoci, bude nás to stát nejen miliardy, ale i pracovní místa a příležitosti,“ soudí ekonomka.