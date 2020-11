Havlíček: Nechceme pohřbít Vánoce, ale existuje i restriktivní scénář

„Opravdu to teď vypadá, že by se to mohlo zlepšovat, podle těch modelů, které máme. Musíme ukázat světlo na konci tunelu, ale nesmíme to s tím uvolňováním přehnat,“ dodal ministr vnitra Jan Hamáček ( ČSSD ).

Havlíček v Partii také před Kalouskem obhajoval zákaz nedělního prodeje tím, že klíčové je omezovat mobilitu lidí. Na kritiku Kalouska, že v sobotu lidé pak o to více jezdili do obchodů, ministr opáčil: „Co odborník to názor, a co je horší, co člověk, to odborník.“