Slovensko chce získat zpět zlato z Británie. Leží tam od druhé světové války

Důvodem je podle Fica hrozící finanční krize a nestabilita způsobená brexitem. „Navíc míra zhodnocení je v britské bance velmi nízká. Roční je na úrovni 0,2 až 0,4 procenta. To je nic, to nemá absolutně význam,“ řekl předseda Směru. Expremiér avizoval, že slovenský parlament se příští týden sejde na mimořádné schůzi a přijme usnesení o krocích, které by měla učinit Národní banka Slovenska, aby se zlato vrátilo na Slovensko.