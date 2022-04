Expert k odstavení od ruského plynu: Domácnosti by se odpojovaly až nakonec

Prezident Putin trvá na platbě za plyn v rublech, západní země to odmítají a už se připravují na možné zastavení dodávek ruského plynu. Pokud by k tomu došlo, na jak dlouho by vystačil plyn při průměrné spotřebě pro toto období pouze ze zásobníků na území Česka?

Vzhledem k naplněnosti tuzemských zásobníků, ve kterých je nyní okolo 5 TWh, a protože jde v tuto chvíli spotřeba dolů, tak energetická zásoba by mohla být na přibližně dvacet dnů při zachování obvyklé úrovně odběru. Mohlo by to ale také být mnohem déle, pokud by se začal odběr vhodně řídit a razantně omezovat.

Průměrná denní spotřeba v měsíci dubnu je za normálních teplotních podmínek okolo 230 GWh. Spotřeba na samotné vytápění během dubna razantně klesá. Na roční úrovni jde ale do vytápění okolo 50 až 60 procent plynu a právě tato spotřeba by byla velmi těžce nahraditelná. Otázka délky provozu po přerušení dodávky není ale jen o výši zásob, nýbrž i o způsobu, jak plyn z těch zásobníků dostat.

Jak to myslíte?

Vzhledem k poloze a napojení zásobníků do soustavy by se velmi razantně změnily toky a není jednoduché nyní předpovědět, jestli by k omezení provozu nedošlo dříve právě z důvodu omezení provozu potrubní infrastruktury.

Při odpojení od plynu by pravděpodobně byly první na řadě energeticky náročné průmyslové odběry

Jak by měla být spotřeba plynu omezena?

Kdyby k něčemu takovému došlo, tak by se aktivovala vyhláška o stavu nouze, ta počítá s pěti odběrovými stupni při omezení dodávky a pěti při přerušení dodávky do odběrných míst. Poslední, jedenáctý stupeň je havarijní, kdy by se dodávalo jen do zcela nezbytné infrastruktury.

Není jednoduché říct, který stupeň by byl aktivován, ale muselo by se těžce zvažovat, jak co nejméně bolestně omezit spotřebu, abychom vydrželi co nejdéle. Pravděpodobně by první na řadě byly některé průmyslové odběry, bohužel především ty energeticky náročné. Zasedal by krizový štáb, ten by rozhodoval, kdo bude omezen nebo i odpojen.

Počítá krizová vyhláška i s odpojováním domácností?

Ten poslední stupeň je havarijní, kdy se dodává jen do malého okruhu kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice, nedodává se ani domácnostem. Ale k tomuto stupni velmi pravděpodobně nedojde, protože soustava EU nemá dodávky jen z Ruska, 60 procent plynu je z jiných zdrojů. Vždy se posuzuje, zda je na odběrném místě možnost nějaké alternativy topení. V úvahu by se brala i venkovní teplota.

Ale chci říct, že ta vyhláška je navržená primárně pro stavy havárie, u kterých se neočekává trvalé výrazné omezení dodávky do soustavy.

Na takovou situaci nemůže být připravena žádná soustava, a to žádnou vyhláškou. Pokud by situace trvala déle, musela by se priorita stanovovat na

základě i jiných okolností a tam by pravděpodobně zasáhla vláda.

Odborníci také říkají, že Rusko se dlouhodobě bez příjmů za plyn neobejde, že dlouho nemůže vydržet nedodávat.