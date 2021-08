Eurowings přidá z Prahy 11 nových linek

Dceřiná společnost Lufthansy nasadí nové lety od 31. října. Už nyní mohou cestující rezervovat lety do Málagy, Barcelony, Fuerteventury nebo na Tenerife, dále do Atén, Birminghamu, Bristolu, Kodaně, Milána, Záhřebu nebo Tel Avivu. V současnosti Eurowings létají z Prahy do německého Düsseldorfu.