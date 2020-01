Euro za 25 korun? Posílení koruny překvapilo ekonomy

Koruna ve středu k euru posílila na 25,23 CZK a byla tak nejsilnější od února 2018, od Vánoc euro zlevnilo skoro o 30 haléřů. Posílila i vůči dolaru. Pro Čechy je to pozitivní zpráva, díky silnější měně mohou zlevnit dovolené či elektronika.

„V takovém prostředí by měly být globální akciové trhy a širší spektrum rizikových aktiv včetně koruny logicky nervózní,” napsal například analytik Patria Finance Jan Bureš v pondělí ráno. Do večera téhož dne koruna posílila k euru nejvíc od předloňského dubna.

„Ukazuje se, že napětí na Blízkém východě dokáže celý středoevropský region zatím vcelku efektivně odclonit. Je to pravděpodobně proto, že přímá ekonomická hrozba pro regionální ekonomiky je daleko menší než v případě brexitu nebo globálních obchodních válek,” komentoval překvapivé zisky koruny ve středu Bureš.

„Další posílení české koruny nelze během ledna vyloučit, i když to zatím vypadá, že by koruna mohla otestovat dosavadní postintervenční maximum 25,12 CZK/EUR,” řekl Novinkám.

Novák ani nevyloučil, že se koruna dokáže dostat až pod hranici 25 korun za euro. Upozornil, že tuto symbolickou hranici přitom koruna pokořila naposledy v roce 2012. Šlo by ale spíše o krátkodobý výkyv.

„Zdá se, že považují za důležitější to, co se událo v závěru loňského roku. Tím byl posun v otázce brexitu a obchodních vyjednávání mezi Spojenými státy a Čínou,” řekl. Pozitivní nálada nahrává investicím, mimo jiné do regionálních měn.