Energie bez DPH po celý příští rok, navrhuje vláda

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve středu rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec. Oznámil to mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Vláda navíc navrhuje, aby osvobození platilo i po celý rok 2022. To by musela schválit Sněmovna.