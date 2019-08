Elektřina znovu zdraží

Podle odborníků je třeba s rostoucími cenami počítat. „Očekávám, že ke konci roku budou mnozí nuceni ceny zvyšovat, ale určitě to bude v menším rozsahu než na počátku tohoto roku,“ potvrdil Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Aktuálně se cena elektřiny nachází na rostoucí křivce, a to zejména z důvodu skokového nárůstu ceny povolenky CO2

Naštěstí pro spotřebitele je podle něho cena silové elektřiny letos zatím poměrně stálá. „Je ale pravděpodobné, že většina dodavatelů do svých cen ještě nestihla plně promítnout nárůst cen elektřiny z přelomu let 2018 a 2019, kdy se ceny vyšplhaly z asi 35 eur na více než 50 eur za megawatthodinu. Takové zvýšení se v tarifech nepromítlo, většina dodavatelů zvýšila ceny silové elektřiny o 10 až 20 procent,“ dodal Gavor.

Podle něj někteří možná cenu ani nezvýší, pokud elektřinu dobře nakoupili, a budou to využívat u marketingových akcí. „Ostatní pravděpodobně budou zdražovat po částech svého portfolia. Neočekávám, že by nějaký dodavatel zvýšil ceny napříč celým svým ceníkem,“ poznamenal Gavor. Důvodem vyšší ceny elektřiny na burze, která se nad 50 eury za megawatthodinu drží již delší dobu, jsou podle dodavatelů hlavně emisní povolenky.

„Cena elektřiny je již několik let převážně určována tržním vývojem ceny emisní povolenky oxidu uhličitého . Aktuálně se cena elektřiny nachází na rostoucí křivce, a to zejména z důvodu skokového nárůstu ceny povolenky CO2, která se tento měsíc dostala na svá historická maxima 30 eur za tunu,“ sdělil Právu manažer nákupu společnosti Centropol Vít Brůha.

Ceny na burze podle mluvčího ČEZ Gazdíka za poslední tři roky vyskočily na více než dvojnásobek. „Mohou za to komodity, které jsou k výrobě elektřiny potřeba, zejména uhlí, a hlavně emisní povolenky. Ty se přitom před několika lety prodávaly za pět eur,“ uvedl.

K 29. červenci se velkoobchodní cena elektřiny podle mluvčí Bohemia Energy Hany Novotné zatím meziročně zvýšila o 12 procent. „Pokud by se ceny na rok 2020 udržely na úrovni 55 eur za megawatthodinu až do konce tohoto roku, pak by se cena na velkoobchodním trhu meziročně zvýšila o 15 procent,“ řekla Právu Novotná.