Ekonom: Tankování do kanystrů se nadále vyplatí, vládní opatření nestačí

I přes vysoké ceny tak někteří lidé neváhají a pohonné hmoty si tankují do zásob. U levnějších čerpacích stanic se tvoří dlouhé fronty, naopak na dálnicích, kde jsou ceny tradičně vyšší, je lidí minimum.

„Těch důvodů růstu cen je více. Hlavně jsou to vysoké ceny ropy, protože se Evropa obává toho, že dojde k výpadku dodávek ruské ropy. Musí také oslabovat koruna, protože jsme blízko Ruska a měnoví obchodníci si nás hodí do jednoho pytle pomalu s Ukrajinou,“ popsal.

Že by se ceny pohonných hmot v blízké budoucnosti vrátily pod hranici 35 korun za litr, je podle Kovandy téměř nereálné. „Aby se ceny opět snížily, by musela skončit válka a zároveň by musela nastat celosvětová krize,” vysvětluje.