EET se odloží, rozhodla vláda

EET by se mohlo odložit do konce roku

Ekonomika

Evidence tržeb je nyní pozastavená na dobu, kdy v Česku trvá nouzový stav, a tři měsíce po něm. To by v současnosti znamenalo start 19. srpna 2020.

Novela, která odklad prodlužuje do 1. ledna 2021, nyní poputuje do Sněmovny. Poslanci by ji měli projednat ve stavu legislativní nouze na nejbližší schůzi. Ta by se měla konat od úterý do čtvrtka.