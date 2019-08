ECB chystá na podzim „bazuku“ na podporu ekonomiky

Evropská centrální banka (ECB) chystá na září soubor opatření na podporu evropské ekonomiky, který by měl překonat očekávání investorů. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to ve čtvrtek řekl člen Rady guvernérů ECB Olli Rehn. Opatření by podle něj mohla zahrnovat jak masivní nákupy dluhopisů, tak i snížení základní úrokové sazby.