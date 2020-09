Dva tisíce restaurací podepsaly výzvu proti stravovacímu paušálu

Podle průzkumu agentury Median až tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří dostávají stravenky, paušál podporují. Většina z nich by přitom stravovací návyky nezměnila. Lidem na stravenkách vadí, že není možné s nimi platit všude.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) o budoucnost závodního stravování obavy nemá. „Jestli továrna má závodní stravování a majitel ho chce provozovat dál, tak to i zůstane. Dáváme svobodu podnikatelům a šanci těm zaměstnancům, kteří nemají nic. Já vím od celé řady drobných podnikatelů, že to nemají vyřešeno, protože si nemohou dovolit platit administrativu a nemohou si dovolit platit procenta stravenkovým firmám,“ uvedla.

Část restauratérů, jež podepsala výzvu proti rušení stravenek, se bojí, že lidé budou na zaměstnavatele tlačit, aby nadále nepodporovali kantýny nebo jim nedávali stravenky, ale aby jim platili hotovost v podobě paušálu. S tím totiž budou moci naložit libovolně – nakupovat vše od oblečení až po alkohol. A právě to odnesou restaurace. Paušál totiž nebude nikoho motivovat, aby chodil na teplé jídlo.

„Stravenky tvoří polovinu našich tržeb v době obědů. Bez nich si neumím provoz restaurace představit. Pokud by je lidé neměli, chodili by na obědy určitě méně. I teď je dobře vidět, že nejvíce zákazníků chodí na obědy v první polovině měsíce, kdy ještě mají v peněžence stravenky od svých zaměstnavatelů,“ říká k tomu například Aleš Drobil, majitel restaurace Formanka na pražském Smíchově.

Dnes čerpá stravenky zhruba 1,3 milionu zaměstnanců. Pokud část z nich odpadne, bude to pro restaurace po letošním nuceném uzavření provozů další rána.

Například František Macek z restaurace Kometa Pub Arena v Brně uvádí, že přes obědy u něj stravenkami platí i více než 90 % hostů. „I když je s jejich provozem spojená určitá administrativa a poplatky za elektronické karty a papírové stravenky se pohybují od 3 do 5 %, pořád se nám to jednoznačně vyplatí a my můžeme počítat s útratami hostů v objemech, na které jsme u nich zvyklí. Navíc čím dál tím víc lidí chodí s elektronickými stravenkovými kartami. A tam žádná administrativa není,“ dodává.