Důchody od ledna vzrostou o 850 korun

"Od 1. ledna příštího roku na základě dat, která máme, lze předpokládat, by mělo být průměrné zvýšení starobního důchodu v ČR o 850 korun. Průměrná výše důchodu po 1. lednu 2023 by měla být zhruba 19 500 korun i se započtením výchovného," uvedl Jurečka.

Kolik z přidané částky by mělo putovat do solidární a kolik do zásluhové části penze, bude podle šéfa resortu jasné v září.