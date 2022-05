Dostavba dálnice D4 se státu neprodraží

Dohodnutá cena projektu je 17,8 miliardy Kč v čisté současné hodnotě, do konce splácení v roce 2048 to odpovídá závazku zhruba 30,5 miliardy Kč, který loni odsouhlasila Sněmovna.

Podobně má být financována i stavba dálnice D35 nebo úsek IV. železničního koridoru Nemanice–Ševětín. Veškerá rizika včetně inflace a nárůstu cen stavebních materiálů jsou přenášena na soukromý sektor. „Ten se s tím bude muset vypořádat,“ dodal Kupka. Dostavbu D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam, zhotovitelem je společnost DIVia stavební, člen skupiny Eurovia CS. Podle generálního ředitele Via Salis Christiana Biegerta projekt postupuje podle plánu. „Jsem přesvědčen, že budeme úspěšně pokračovat,“ uvedl Biegert.

Nový úsek D4 bude Via Salis 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry. Stát začne dálnici splácet v letech 2024 a 2025, a to v korunách a eurech. Poslední splátka by měla být v roce 2048.