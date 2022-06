Dostane stát vyšší dividendu? Ministerstvo financí poslalo ČEZ protinávrh

Část analytiků se však domnívá, že stát, který vlastní ČEZ ze 70 procent, a je tak jeho hlavním akcionářem, by měl dostat vyšší dividendu. Společnost totiž vzhledem k vysokým cenám energií očekává velké zisky. Peníze z vyšší dividendy by pak mohly jít na pomoc domácnostem a podnikům, které zdražování energií významně pociťují.

V něm navrhuje dividendu ve výši 58 korun za akcii. „Byla by to dividenda opodstatněná, rozumná, pro všechny přijatelná. Ve finále zhruba o deset procent vyšší než loni (52 korun) a rozhodně by to lépe odpovídalo současné situaci ČEZ, kdy profituje z rekordního růstu cen elektřiny. Naopak navržených 44 korun je o 15 procent nižší dividenda než loni,“ dodal.