Dostálová: Lázeňské vouchery můžeme prodloužit do příštího roku

Kolik doufáte, že by vouchery na lázně mohlo využít lidí?

Máme na podporu zhruba miliardu korun, byla bych ráda, kdyby to bylo maximum, tedy 250 tisíc voucherů.

Pokud by se to ale nevyčerpalo do konce roku, neznamená to, že končíme. Mohli bychom udělat drobnou změnu na vládě a protáhnout to do dalšího roku a zvýšit tak poptávku. To ale nemohu garantovat, třeba se to vyčerpá, protože ta první čísla jsou raketová.

Platí vouchery i pro děti?

Pro děti nikoli. Platí to pro osoby starší 18 let, které si platí zdravotní pojištění, a seniory, za které platí pojištění stát.

A co když někdo vyrazil do lázní už koncem června a zůstal do července, může slevu uplatnit?

Co se týká pobytů, které přesahují mezi červnem a červencem, pokud tam klient v červenci zůstává alespoň ještě šest nocí, na pět procedur, tak po dohodě s lázněmi by ten voucher uplatnit mohl.

Původně jste mluvila o tom, že by se mohlo vyplácet zpětně od 1. června. Pak z toho sešlo, proč?

Já jsem slíbila, že to ověřím, psala mi spousta lidí, že by to rádi zpětně, tomu jsem rozuměla. Jenže to je dotační program, v jeho rámci zpětné financování není možné. Proto je to definitivně od 1. července.

Nešlo poukazy schválit aspoň o pár týdnů dříve, ať se v tom lidé dopředu zorientují?

Schválit dotační program je náročné, museli jsme to projednat se všemi subjekty. Od začátku jsem říkala, že to chci stihnout ke spuštění hlavní sezony prázdnin, a to se povedlo.

Lázně Luhačovice a Jáchymov podle našich informací klienty s vouchery odmítají s argumentem, že narážejí na omezení veřejné podpory ve výši 200 tisíc eur, které již čerpaly. Je tu problém s takovými limity?

Na tyto limity veřejné podpory by lázně neměly narazit, sice v režimu tzv. de minimis je to opravdu 200 tisíc eur na tři roky, ale EU v rámci covid akcí dovoluje celkový dočasný rámec na subjekt čtyřikrát větší, až 800 tisíc eur.

Druhá věc ale je, že lázně budou narážet na svou kapacitu. Třeba Luhačovice nebo Třeboň jsou tradičně zaměřené na domácí klientelu, tak mohou být v létě plné. V takovém případě by člověk mohl voucher použít později, třeba na podzim.

Máte už vizi, na co všechno by se ještě vouchery mohly rozšířit? Mluvíte o ubytování, přičemž mnoho hotelů teď očekává obsazenost jen z 20 až 50 procent.

To je otázka vyhodnocování. My čekáme, že by se měla zapojit města, která chtějí, aby hotely na jejich území prosperovaly. Takže určitě by se k tomu po vzoru Vídně mohla čelem postavit Praha. Ta má na účtu 80 miliard, měla by se pochlapit a postarat o své podnikatele.

Na druhou stranu třeba některé lokace jako Lipno hlásí, že už mají ubytování vyprodané. Aby státní podpora opravdu pomáhala, nemá smysl dávat vouchery tam, kde je kapacita už naplněná.

Ale vláda by měla projednávat váš návrh kompenzací pro ubytovatele. Jak vysoké a za jaké období?

Podle kategorie ubytování to bude 200 až 400 korun na pokoj a noc za dobu, kdy musely být podle vládního nařízení uzavřené od poloviny března. Napočítali jsme 72 dnů. Chceme restartovat to odvětví, hotely přišly o čtvrtinu sezony, letní měsíce jim sice pomohou, ale pak přijde zase září, říjen, listopad.

