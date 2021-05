Dopravci posílí dálkové vlaky po Česku i za hranice

České dráhy během června postupně obnoví další dálkové vlaky. Dopravu posílí například opět mezi Prahou a Ostravou, dále spoje z metropole do Plzně a na jih Čech, z Kolína do Ústí nad Labem nebo z Brna do Šumperka. Více vlaků bude jezdit také do Polska, Maďarska, Německa a na Slovensko, do provozu se navíc vrátí některé noční spoje.