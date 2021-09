Do Česka vstoupil nový maloobchodní řetězec HalfPrice

Do ČR letos za první pololetí podle společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo devět nových maloobchodních značek, což je nejvíce za poslední tři roky.

Nejvýznamnější byl příchod irského Primarku do nově postavené budovy na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze. Nově je v ČR v kategorii oděvů také italská luxusní značka Versace a slovenská oděvní značka Dedoles. Mezi novými značkami je i oční optika Fielmann nebo prodejna nábytku a bytových doplňků Cozy Home.

Tzv. offprice řetězec HalfPrice odebírá značkové zboží přímo od výrobců a nabízí je tak za nižší ceny. Vedle České republiky působí v Polsku, Rakousku a v Maďarsku a na konci roku se objeví v Chorvatsku. V Polsku značka debutovala letos v květnu a dosud na tamním trhu otevřela 27 prodejen. Do Rakouska a Maďarska HalfPrice expandovala v srpnu. Společnost chce do konce letošního roku mít v Evropě 65 obchodů.

„Česká republika je nám obzvláště blízká, a to nejen díky své geografické poloze, ale také díky dlouhodobým vazbám skupiny CCC. Je to pro nás důležitý trh, kde působíme již 17 let a kde jsme přítomní s nabídkou CCC, eobuv.cz a Modivo," uvedl předseda představenstva HalfPrice Adam Holewa.